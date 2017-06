2050 leben fast zehn Milliarden Menschen auf der Welt

In Afrika ist das Bevölkerungswachstum am höchsten - © APA (AFP/Archiv)

Die Weltbevölkerung wird nach Berechnungen der Vereinten Nationen bis 2050 um 2,2 Milliarden Menschen auf 9,8 Milliarden wachsen. Am stärksten nimmt dabei die Bevölkerung in Afrika zu, wie die UNO am Mittwoch in New York prognostizierte. Sie werde sich von heute knapp 1,3 Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050 fast verdoppeln.