2018 werden noch drei ÖBB-Baustellen in Vorarlberg fertiggestellt

Aktuell gibt es in Vorarlberg drei ÖBB-Baustellen. Eine davon ist der Bahnhof in Rankweil. Dieser soll genauso wie der Bahnhof Lustenau und der Güterbahnhof Wolfurt noch dieses Jahr fertiggestellt werden.

2015 begannen die Bauarbeiten am Bahnhof Rankweil. Seither wurde der Bahnhof in mehreren Etappen saniert und auf den neusten Stand gebracht.

Im Budget- und Zeitplan Nach fast drei Jahren Bauphase sind beinahe alle Bauarbeiten abgeschlossen. Laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair liege man sowohl im Zeit- und Budgetplan. Mit einem Gesamtbudget von 35 Millionen Euro wurde der Bahnhof in Rankweil auf den neusten Stand gebracht.