2018 soll erstes “Europäisches Jahr des Kulturerbes” werden

Die EU will im kommenden Jahr die Kulturschätze Europas feiern. Dazu soll 2018 zum ersten “Jahr des Kulturerbes” erklärt werden. Vertreter des Europaparlaments, der EU-Staaten und der EU-Kommission einigten sich am Donnerstag in Brüssel auf das Vorhaben. Ziel sei es, den Menschen die Geschichte und die Werte Europas näher zu bringen, teilte der Rat als Vertretung der EU-Staaten mit.

Zusätzliche Kosten sind nicht vorgesehen. Das Budget von acht Millionen Euro soll aus bestehenden Fördertöpfen kommen. Für welche konkreten Aktionen das Geld ausgegeben wird, müssten die Mitgliedstaaten nach EU-Angaben noch entscheiden. Formell müssen die Staaten und das Europaparlaments dem Plan noch zustimmen. (APA/dpa)