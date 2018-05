2017 mehr als 10.000 Vermisstenanzeigen in Österreich

2017 sind in Österreich 10.000 Vermisstenzeigen erstattet worden - rund 27 pro Tag. Mit Stichtag 1. Mai 2018 waren insgesamt 1.267 Personen abgängig gemeldet - der Großteil davon war männlich und mit 746 Kindern und Jugendlichen minderjährig. Und mehr als die Hälfte der vermissten Menschen (762) stammt aus Nicht-EU-Staaten, hieß es am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Bundeskriminalamt (BK).

“Wir finden sie fast alle wieder, ungefähr zehn Fälle pro Jahr bleiben ungelöst”, erläuterte Mayer. Dabei handle es sich großteils um Unfälle, etwa am Berg oder in Flüssen und Seen, oder auch Suizide. Demenzfälle resultieren jährlich in ungefähr 300 Anzeigen, sagte Mayer. Viele der Senioren sind dabei auch “schnell unterwegs, mit dem Zug oder mit einem Auto”. Von den im Vorjahr als vermisst gemeldeten Personen wurden rund 100 tot aufgefunden – darunter waren viele Suizide und Unfälle.