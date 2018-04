2017 doppelt so viele Hilfesuchende wegen Spielsucht

Die Spielsuchthilfe hat 2017 trotz Automatenverbots in Wien doppelt so viele Hilfesuchende wie im Vorjahr registriert. Die Website der u. a. von Casinos Austria und Novomatic finanzierten Einrichtung wurde von fast 107.000 Personen besucht. Die Chefs sind ob des starken Anstiegs überrascht, geht aus dem noch nicht veröffentlichten Bericht zum 35-Jahr-Jubiläum hervor. Grund dafür ist Onlinezocken.

“Seit Jahren beobachten wir die kontinuierlich wachsende Bedeutung des Internet als Glücksspielort bzw. Ort des Wettens bei den bei uns Hilfesuchenden”, schreiben die Vorstände der Spielsuchthilfe, der Psychiater Peter Berger und die Psychologin und Psychotherapeutin Izabela Horodecki, im Vorwort des Berichts, der der APA vorliegt. 2017 nannten bereits an die 70 Prozent der Klienten das Web als Ort ihres “problematischen Glücksspiels”. 2002 hatte dies noch keiner der Hilfesuchenden angegeben, 2012 dann schon 25 Prozent.

2017 waren wie in den Vorjahren mehr als 90 Prozent der von der Spielsuchthilfe betreuten Personen “krankhaft spielend”. Knapp 40 Prozent waren “schwer spielsüchtig”.

Fast 84 Prozent der im Vorjahr betreuten Spieler hatten Schulden, im Schnitt standen Klienten der Spielsuchthilfe mit 57.840 Euro in der Kreide – bei Banken und Privatpersonen sowie in Form von Zahlungsrückständen. Ein Ausreißer von 9 Mio. Euro wurde nicht eingerechnet. Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen der Hilfesuchenden lag bei 1.519 Euro. Vier von 100 Personen waren zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme in Privatkonkurs, zwölf Prozent wurden gepfändet.