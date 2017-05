2016 wurden 281 Menschenrechtsaktivisten getÃ¶tet

Shetty kristisierte vor allem Russland und China - © APA (AFP)

Im Vorjahr sind weltweit 281 Menschen getötet worden, weil sie sich für Menschenrechte eingesetzt haben. Diese Bilanz hat Amnesty International in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht gezogen. In Österreich gebe es “erste Tendenzen”, dass Grundrechte und zivilgesellschaftliches Engagement stärker unter Druck geraten.