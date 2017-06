2016 weniger Verurteilungen – 85 Prozent davon Männer

Urteile wegen insgesamt 47.645 Vergehen oder Verbrechen - © APA

Insgesamt 27.916 Personen sind im Vorjahr in Österreich rechtskräftig verurteilt worden. Mehr als 85 Prozent der Verurteilten waren Männer. Im Vergleich zu 2015 gab es sowohl bei den verurteilten Personen als auch bei den Verteilungen gesamt einen Rückgang von je mehr als fünf Prozent, so die Zahlen der Statistik Austria. So gab 30.450 Verurteilungen im Jahr 2016.