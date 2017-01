2016 weniger Firmenpleiten in Vorarlberg

125 Vorarlberger Unternehmen schlitterten im vergangenen Jahr in die Insolvenz. - © Bilderbox; VN

Bis zur Jahresmitte 2016 stiegen die Firmeninsolvenzen in Vorarlberg noch um bedrohliche 22,8 Prozent. Doch zum Jahresende fällt die Bilanz des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV 1870) erfreulich aus: Wie die “Vorarlberger Nachrichten” in ihrer Donnerstagsausgabe berichten, schlitterten im vergangenen Jahr 125 Vorarlberger Unternehmen in die Insolvenz. Neun Verfahren und damit 6,7 Prozent weniger als noch 2015.