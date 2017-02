2016 wegen Anschlägen um 1,5 Mio. weniger Touristen in Paris

Leere Warteschlange vor dem berühmten Louvre - © APA (AFP)

Nach den islamistischen Anschlägen ist die Zahl der Touristen in Paris 2016 deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr kamen 1,5 Millionen einheimische oder ausländische Touristen weniger nach Paris und in die umliegende Hauptstadtregion, wie der zuständige Tourismusverband am Dienstag mitteilte.