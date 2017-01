2016 über 5.000 Menschenrechtsklagen gegen die Türkei

Der Putschversuch des Militärs im Juli scheiterte - © APA (AFP)

Nach dem Putschversuch in der Türkei haben die Klagen gegen das Land vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte massiv zugenommen. Die Zahl der Beschwerden sei 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 276 Prozent gestiegen, sagte Gerichtspräsident Guido Raimondi am Donnerstag in Straßburg. 5.363 Beschwerden und damit über die Hälfte der Neueingänge betreffen den Putschversuch.