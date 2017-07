2016 so viele Umweltaktivisten getötet wie nie zuvor

Umweltaktivisten leben gefährlich - © APA (Symbolbild/dpa)

Im vergangenen Jahr sind offenbar so viele Umweltaktivisten getötet worden wie nie zuvor: Die Nichtregierungsorganisation (NGO) Global Witness gab am Donnerstag bekannt, dass 2016 ihrer Zählung nach mindestens 200 Umweltschützer weltweit ermordet wurden. Besonders gefährdet waren demnach Aktivisten in Lateinamerika: Dort seien 60 Prozent der Tötungen registriert worden, erklärte die NGO.