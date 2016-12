Sichere Routen sind laut Millman gefragt - © APA (AFP)

Bei der Flucht über das Mittelmeer sind nach Angaben der internationalen Organisation für Migration (IOM) in diesem Jahr 5.000 Menschen umgekommen. Das seien so viele wie in keinem Jahr zuvor, sagte IOM-Sprecher John Millman am Freitag. “Ein trauriger Rekord.” 2015 kamen 4.220 Flüchtlinge ums Leben.