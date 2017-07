Mehr als 200 Verkehrstote in Österreich seit Jahresbeginn

In der Vorwoche kamen jeweils drei Motorrad- und Pkw-Lenker, zwei Klein-Lkw-Fahrer sowie ein Fußgänger, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Radfahrer ums Leben. Sechs Menschen starben auf einer Landesstraße und je zwei auf einer Autobahn und einer Bundesstraße. Fünf Verkehrstote gab es in Oberösterreich, zwei in der Steiermark und jeweils einen in Kärnten, Salzburg, Tirol und Wien.

Die Unfallursachen dürften laut Ministerium in fünf Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, in je zwei Fällen Überholen und Unachtsamkeit/Ablenkung und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers und eine Vorrangverletzung. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, zwei Opfer waren ausländische Staatsbürger.

