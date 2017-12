200 Skifahrer steckten in Alpen in Seilbahn fest

Nach einem Defekt an einer Seilbahn in den französischen Alpen haben etwa 200 Skifahrer festgesteckt.

Die meisten Skifahrer seien gerettet worden, nachdem sie in der Ferienanlage in Chamrousse ein oder zwei Stunden lang in einer Gondel gefangen gewesen seien, berichtete Violaine Demaret, eine Vertreterin des Departements Isère, am Sonntag.