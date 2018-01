200 Kilo Kartoffelsalat zum Schnitzel für den guten Zweck

8200 Euro erbrachte der Erlös aus dem „Schnitzeltsonntag“ der Pfarre Hatlerdorf.

Dornbirn. Die „Schnitzelveranstaltung“ geht jedes Jahr am ersten Adventsonntag im Pfarrheim Hatlerdorf über die Bühne. Hinter den Kulissen steht das Damen-Trio Heike Spiegel (46), Cornelia Rhomberg (47) und Ulrike Rhomberg (44) mit über 30 Helferinnen. Im Jahr 2011 schien der Tradition vom „Schnitzelsonntag“ im Hatlerdorf das Ende bevorzustehen. Das damalige Team hat aus Altersgründen den Kochlöffel beiseitegelegt. Genau das wollte Heike Spiegel nicht einfach so hinnehmen. „Ich fand das sehr schade, denn mit dem Geld konnte viel Gutes bewirkt werden“, wollte die Bäuerin vom Hof an der Schweizerstraße nicht ohne Weiteres aufgeben. Sie setzte weitere Schritte und fand mit Cornelia und Ulrike zwei Damen, die sowieso schon bei der Pfarre engagiert waren, die mit ihr ein neues Organisationsteam gründeten. Das neue Team ist nun seit sieben Jahren im Einsatz und möchte den Dank einmal öffentlich aussprechen. Dieser gilt den zahlreichen Frauen, die mithelfen, aber auch den Sponsoren, Firmen und Privatpersonen aus dem Hatlerdorf und aus dem Bekanntenkreis. Ebenso ist es dem sozial engagierten Trio ein Anliegen einmal offenzulegen, wo das Geld hinkommt: Aus der stolzen Summe ging ein Teil an die krebskranken Kinder am Krankenhaus Dornbirn, einen Teilbetrag bekam Pfarrer Christian für seine sozialen Projekte. „Mit einer weiteren Summe haben wir ein Haus in Indien gekauft. Das Geld wird Pfarrer Georg für das Projekt „Dach über’m Kopf“ übergeben und außerdem war noch Geld für in Not geratene Bauernfamilien im Budget drinnen“, listet Heike Spiegel auf und erwähnt dabei auch die spontane Hilfe für die Götzner Bauernfamilie Kathan, deren Bauernhof völlig abbrannte.