200 Jahre voller Innovation und Qualität

Die Getzner Textil AG feiert heuer die Firmengründung vor 200 Jahren. Neben sportlichen Akzenten wird im Jubiläumsjahr auch viel Künstlerisches geboten, wie Georg Comploj, Geschäftsführer der Holding Getzner, Mutter & Cie, verrät.

Georg Comploj: Wir wachsen sehr stark und das führt unweigerlich zu Strukturveränderungen. Das betrifft sowohl die Produkte, die wir entwickeln, als auch die ganzen Produktions- und Logistikanlagen. Eine Veränderung findet zudem in allen Führungsstrukturen statt. Die Bautätigkeiten für die Getzner Textil AG Bleiche sind abgeschlossen. Die Hallen sind bereits in Betrieb, das Ganze muss noch konsolidiert und optimiert werden. Als Nächstes wird die Produktionskapazität der Getzner Werkstoffe in Bürs verdoppelt und ein vollautomatisches Hochregallager errichtet. Wir werden noch die eine oder andere Firma erwerben, die in unser Produkt-Portfolio hineinpasst. Parallel dazu werden weiterhin Niederlassungen weltweit gegründet. So haben wir in diesem Jahr eine Produktionsanlage in den USA in Betrieb genommen. Auch in China ist eine Anlage geplant. Ich möchte jedoch betonen, dass wir dort nicht billig für Europa produzieren, sondern in China für China, in den USA für die USA und in Bludenz für Europa. Es wird zu keiner Auslagerung der Kernbereiche unserer Tochterfirmen kommen, da hier die technologische Entwicklung stattfindet.