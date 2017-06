200 Jahre Fahrrad: Vom Holzrad zum Carbonrad

Karl Drais präsentierte 1817 seine einspurige Laufmaschine. Somit war der Grundstein für das heutige Fahrrad gelegt. Fast 50 Jahre dauerte es, bis es zur nächsten großen Entwicklung in der Geschichte des Fahrrades kam.

Die größten Meilensteine

Einer der wohl größten Meilensteine in der Geschichte des Fahrrades ist der Pedalantrieb. 1866 wurde in den USA das Patent für den ersten Pedalkurbelantrieb beantragt. Dieser Antrieb wirkte direkt an der Achse des Vorderrades. Nach dem Pedalantrieb folgten die Hochräden. Später wurde der Kettenantrieb und die Schaltung erfunden. Eine große Innovation war die Entwicklung der Bremse. Diese gibt es mittlerweile auch seit 100 Jahren. Besonders durch die Entwicklung der Scheibenbremse konnte viel mehr Sicherheit im Straßenverkehr gegeben werden. Natürlich nicht zu vergessen ist die Entwicklung des E-Bikes.

Was erwartet uns in der Zukunft?

Besonders im Bereich Motorisierung und Elektriesierung wird sich noch sehr viel tun. Die Motoren und Akkus werden noch kleiner und leistungsfähiger. Es wird auch immer mehr das GPS bei Fahrrädern aus gebaut. In naher Zukunft wird es auch ein ABS für Fahrräder geben, weiß der Experte Stefan Vollbach.