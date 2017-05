200 Flüge wegen Alitalia-Streik in Italien gecancelt

Nicht alle Passagiere konnten umgebucht werden - © APA (AFP)

Während auch in Italien die Folgen der IT-Panne bei der British Airways zu spüren sind, ist das Personal der Alitalia am Sonntag in den Streit getreten. 200 Flüge wurden gecancelt. Betroffen sind auch die Delegationen und Journalisten, die nach dem G-7-Gipfel in Taormina am Sonntag Sizilien verlassen wollten, berichteten italienische Medien.