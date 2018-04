20 und ein Jahr in Langenegg

Zum 21-jährigen bzw. 1-jährigen Jubiläum öffnen die zwei Langenegger Arztpraxen in ihrer Ordinationsgemeinschaft die Türen.

Am Sonntag, den 29. April 2018, öffnen die Praxis von Dr. Maria Hutter und die Praxis für Chirurgie und Naturheilkunde von Antonio Garcia Wisser gemeinsam ihre Türen zu einem Informationstag. Von 11-16 Uhr wird im Bach 57 interessierten Besuchern ein Blick hinter die Kulissen der Ordinationsgemeinschaft gewährt.

Neben dem Tag der Blasmusik und der Eröffnung des Zwergengartens sowie des Johann-Georg-Fuchs-Hauses, ist dies also ein weiterer Grund am Sonntag das schöne Langenegg zu besuchen.