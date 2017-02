20 Tschetschenen nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

Freitagabend wurden 22 Tschetschenen auf der Donauinsel aufgegriffen - © APA

Nach der Massenfestnahme von 22 Tschetschenen Freitagabend auf dem Donauinselplatz in Wien-Floridsdorf sind 20 von ihnen wieder auf freiem Fuß. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft Wien am späten Sonntagnachmittag der APA bekannt. Alle 22 wurden aufgrund der Beteiligung an einer kriminellen Organisation angezeigt.