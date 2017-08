Die Eier sollen vernichtet werden - © APA (dpa)

Im Fipronil-Skandal sind erstmals auch in Spanien belastete Eier entdeckt worden. Die aus Frankreich stammenden Flüssigeier seien von Inspektoren in einer Firma in der Provinz Bizcaya im Baskenland gefunden worden, berichtete die Zeitung “El Pais” am Samstag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.