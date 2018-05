20 Referenzküchen nach Umbau

Nach unserem Komplettumbau bietet Ihnen die Küchenmöbelindustrie die einmalige Möglichkeit, Küchen mit Bestausstattung zu Top-Konditionen zu erwerben. Bewerben Sie sich jetzt und sparen Sie bis zu 45 Prozent!

Eine Traumküche zu Musterküchenkonditionen. Diese Sonderaktion findet vom 17. bis 19. 5. 2018 im FAIR Küchenstudio in Klaus statt. Landesweit sucht die Küchenindustrie Referenzobjekte. Nur besondere Handelspartner erhalten die Möglichkeit, Einbauküchen zu Musterküchenkonditionen anzubieten. In unserer Region ist dies das FAIR Küchenstudio in Klaus. Für alle Bauherren und Renovierer, die bis Ende 2020 ihre Traumküche benötigen, ist ein Besuch ein unbedingtes Muss.

Für eine Bewerbung sollten Sie in der Zeit vom 17. bis 19. 5. 2018 mit einem Grundrissplan das FAIR Küchenstudio in Klaus, Kolbengraben 1, besuchen. Renovierer bringen zusätzlich ein Foto ihrer jetzigen Küche mit, denn auch Renovierungen von vorhandenen Häusern dürfen sich an dieser Sonderaktion beteiligen. Nur an diesen drei Tagen sind Vertreter der Industrie im FAIR Küchenstudio vor Ort und errechnen innerhalb kürzester Zeit den Ausstellungspreis Ihrer neuen Traumküche. Ergänzt wird dieser Sonderpreis durch Top-Gerätekonditionen von Miele, Siemens, Gaggenau, Bora usw.