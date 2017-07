20 ÖFB-Legionäre kämpfen in zweiter deutscher Liga um Punkte

Am Freitag beginnt der Kampf um den Wiederaufstieg - © APA (Archiv/Scheriau)

Wenn am Freitag die neue Saison der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga startet, geht es für eine Vielzahl an ÖFB-Legionären wieder um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Insgesamt 20 Kicker aus Österreich werden ihr Glück versuchen, mehr als die Hälfte davon darf sich realistische Chancen auf einen Aufstiegsplatz ausrechnen.