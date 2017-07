20 ÖFB-Legionäre kämpfen in zweiter deutscher Liga um Punkte

Am Freitag beginnt der Kampf um den Wiederaufstieg - © APA (Archiv/Scheriau)

Wenn am Freitag die neue Saison der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga startet, geht es für eine Vielzahl an ÖFB-Legionären wieder um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die höchste Spielklasse.