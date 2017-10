20. MAZDA-MAIER-TURNIER

Koblach Großer Andrang beim Hobbyturnier in Koblach. Zwei Tage lang messen sich die HobbyspielerInnen aus dem ganzen Ländle. „Dies ist nicht nur das zwanzigste Vereinsturnier, unser Kegelverein startet mit der Herbstsaison in sein 60jähriges Vereins Jubiläum“, so Gruppenleiter der Pensionisten Hans Gächter.

Koblach besitzt auch heute noch eine der modernsten Kegelanlagen in Europa. Alles vollautomatisch, nur die Kegel muss der Spieler noch selber treffen. Europameisterschaften, Champions League und viele andere Turniere wurden in den letzten Jahren in Koblach ausgetragen. „Bei uns kann jeder mitkegeln. Wir sind derzeit 66 aktive Mitglieder zwischen zehn und 81 Jahren. Ein Sport den die ganze Familie gemeinsam ausüben kann“, bestätigt Vize Obmann Mario Bolter.

Beim Hobbyturnier an diesem Wochenende versucht die „Gruppe Liebherr“ zum dritten Mal den Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen. Wer wissen möchte ob das auch gelingt ist als Zuschauer am morgigen Sonntag herzlich willkommen. LOA