Die gesamte Halle 8 widmet sich während der Frühjahrsmesse SCHAU! der Jugend. Vorarlberger Jugendorganisationen wie aha Vorarlberg, koje oder die Offene Jugendarbeit Dornbirn stellen sich vor – doch nicht nur das. 20 Jahre Junge Halle werden natürlich gebührend gefeiert: mit einer großen digitalen Challenge, einer Fifa-Challenge mit Vor-Ort Contest, einem attraktiven Bühnenprogramm mit Breakdancern & Co, Slackline, Kletterturm, Fotobox und vielem mehr.

SCHAU TIPP

Chaosflo44 auf der SCHAU! Am Samstag, dem 7. April, freut sich einer der erfolgreichsten Gamer Österreichs – Chaosflo44 – seine Fans auf der SCHAU! zu treffen. Mittlerweile hat der erfolgreiche Niederösterreicher über eine Million Follower auf YouTube. Seine Community, auch bekannt als „Melonarmy“, wird jeden Tag mit neuen Videos zum Thema „Minecraft“ versorgt. Verpasse auf keinen Fall die Autogrammstunde mit Chaosflo44 in der Jungen Halle auf der Frühjahrsmesse SCHAU! Zudem kommen am Freitag Nathalie Céline, Inspiredby Dzeni und Celina Blogsta.