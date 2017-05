20 Jahre Gentechnik-Volksbegehren: Erfolge gewürdigt

“In diesem Bereich herrscht eine einhellige Meinung”, führte Rendi-Wagner aus, verwies aber darauf, dass bei den importierten Futtermitteln wie etwa Soja die Gentechnikfreiheit noch nicht gegeben ist. “Noch immer werden in Österreich jedes Jahr 350.000 Tonnen Gentech-Soja verfüttert, vor allem in der Schweinemast”, konkretisierte Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) bezeichnete diese “Eiweißlücke” als Sorgenkind, verwies aber auf das Projekt “Donausoja”, mit dem diese zu schließen sei. “Wir müssen weiter voranschreiten, denn noch ist nicht alles gut”, lautete sein Resümee zum an sich erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt.

Das im April 1997 durchgeführte Volksbegehren, bei dem sich rund 1,2 Millionen Menschen gegen Gentechnik in Nahrung und Landwirtschaft aussprachen, habe nicht nur die Ministerien, den Handel, die Verarbeitungsbetriebe und die NGOs letztlich an einem Strang ziehen lassen, führte Markus Schörpf, Obmann der ARGE Gentechnik-frei, aus. “Die Österreicher haben es nicht dabei belassen”, denn die dementsprechenden Produkte würden ja auch konsumiert. Und auch wenn weiterhin gentechnisch manipuliertes Soja für die Tierfütterung importiert werde: “Man hat die Gentechnik zumindest in ihre Schranken verwiesen.” Schörpf betonte auch, dass er fest davon überzeugt sei, dass dies alles ohne die EU nicht möglich gewesen wäre.

Die Gentechnik ist jedoch noch lange nicht dort, wo sie ihre Gegner gerne sehen würden: So gibt es etwa mit den “New plant breeding technologies” (NPBT) eine Methode, die zu den von Rendi-Wagner hervorgehobenen Herausforderungen zählt. Denn bei dieser Anwendung, in der direkt in das Genom von Pflanzen eingegriffen wird, gebe es aufgrund fehlender Langzeitstudien ebenfalls keine Sicherheit für den Konsumenten.

Der Konsument war naturgemäß den beiden bei der Festveranstaltung anwesenden Proponenten des Lebensmittelhandels ein wichtiges Anliegen. Rewe-International-Chef Frank Hensel betonte, dass “kein einzig gentechnisch verändertes Produkt im Regal” sei und dass auch angesichts von Bevölkerungswachstum eine “gentechnikfreie Versorgungssicherheit für Europa gegeben ist”. Trotzdem sei die Politik gefordert, da man sich von Importen abhängig gemacht habe. Gentechnik an sich habe jedenfalls keine Vorteile in wirtschaftlicher Hinsicht.

Dem schloss sich auch Spar-Chef Gerhard Drexel an, der Gentechnik als eine “Risikotechnologie, die dem Vorsorgeprinzip widerspricht” bezeichnete. Diese Technik führe, wissenschaftlich erwiesen, zu drei Gesundheitsrisiken in Form von Allergien bzw. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Antibiotikaresistenzen sowie Immunsystembeeinträchtigungen. Drexel warnte auch erneut vor dem Freihandelsabkommen CETA, denn die damiteinhergehenden Sonderklagerechte würden die Gentechnikfreiheit aushebeln können. Eine Angst, die Hensel von Rewe nicht teilte, denn schließlich würde weiterhin der Handel bestimmen, was in seine Regale komme – und das seien die vom Konsumenten gewünschten gentechnikfreien Lebensmittel.

