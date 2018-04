20 Jahre Eurocamp

Mit einem Frühschoppen wird am Sonntag auf dem Zanzenberg groß gefeiert.

Die Stadt Dornbirn stellte vor 20 Jahren ein gut 8.000 m² großes Grundstück des bis dahin nicht genutzten Nordteil des Zanzenberges im Rahmen eines Baurechtsvertrages den Pfadfindern zur Verfügung, nachdem sich die Pfadfindergruppe Dornbirn im Vorfeld lange Zeit um einen Lagerplatz für Jugendgruppen bemüht hatte. Daraufhin ging es Schlag auf Schlag und ein einzigartiges Projekt entstand. Architekt Leopold Kaufmann entwarf ein Gebäude mit Lager- und Sanitäreinrichtungen, welches sich perfekt in die Landschaft eingliederte. „Es gibt keinen vergleichbaren Lagerplatz für Jugendliche – als offenen Ort der Begegnung – aus allen Ländern Europas, ja sogar der Welt, wie unser Eurocamp“, so Sunny Fäßler von den Pfadis. „Öffentliche oder kommerziell geführte Campingplätze sind dafür weder gedacht noch geeignet. Das Eurocamp zeigt viele Vorzüge, liegt mitten in Dornbirn, und doch in einem Naherholungsgebiet mit einem herrlichen Blick in den First, ins Rheintal, zu den Schweizer Bergen und zum Bodensee.