20-Jähriger verletzte Lebensgefährtin in OÖ – Festnahme

Ein 20-Jähriger soll am Samstag seiner 37-jährigen Lebensgefährtin in einer Wohnung in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Die Frau ist nach einer Notoperation mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Polizei fand den Mann alkoholisiert und verletzt in der Nähe des Tatortes auf der Straße. Er wurde laut Polizei festgenommen und ins Spital gebracht.

Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte und gaben der Polizei auch den Hinweis auf den Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters. Die Waffe und das Motiv der Tat sind noch unklar. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die laufenden Ermittlungen übernommen. (APA)