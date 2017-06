20-Jähriger nach Manchester-Anschlag festgenommen

Am 22. Mai hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Kinder. Mehr als 100 Personen waren verletzt worden. Insgesamt wurden bisher etwa 20 Verdächtige in Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen. Die meisten sind inzwischen wieder frei.

(APA/dpa)