20-Jähriger im Strandbad Bregenz vor Ertrinken gerettet

Ein junger Mann, welcher nicht schwimmen konnte, geriet im Mehrzweckbecken an eine Stelle an der er nicht mehr stehen konnte. Daraufhin verfiel er in Panik und versuchte mit aller Kraft an der Wasseroberfläche zu bleiben. Der Kopf tauchte immer wieder unter Wasser. Trotz allem Bemühen drohte er letztlich zu ertrinken.

Angehende Rettungsschwimmer erleben Reifeprüfung

Der Lochauer Wasserretter, Johannes Purin (20), war nebenan gerade mit der Instruktion der Teilnehmer eines Rettungsschwimmkurses beschäftigt. Er erkannte die Notlage des Mannes, reagierte sofort und sprang ins Wasser. Der geübte Rettungsschwimmer ergriff den strampelnden 20 jährigen und konnte ihn sicher zum nächstgelegenen Beckenrand bringen. Dort wurde er von den anderen Kursteilnehmern und den Bademeistern erstversorgt.

Glücklicherweise blieb der Mann aufgrund der schnellen Reaktion der Retter unversehrt und verließ wenig später das Bad selbständig. Wie man einer ertrinkenden Person richtig hilft hat Johannes Purin in einem Rettungsschwimmkurs der Wasserrettung erlernt. Sowohl Erwachsene als auch Jugendliche ab 13 Jahren können an einem der nächsten Kurse teilnehmen.

Termine

Strandbad Bregenz: 18.07.2017 um 18:30 und 15.08.2017 um 18:30

Strandbad Hard: 15.08.2017 um 18:00

EHZ Rheinauen: 07.08.2017 um 18:00

Waldbad Feldkirch: 07.08.2017 um 18:00

(red)