2:0 geführt, aber nur ein Punkt aus Cortina

Nach einem torlosen ersten Drittel und der 0:2 Führung nach 40 Minuten, sah alles nach einem frühen Weihnachtsgeschenk für die Wälder aus.

Kurz nach Samstagmittag starteten die Wälder ihre Reise nach Cortina. Um 20:30 Uhr sollte dort das Auswärtsspiel gegen den 16fachen italienischen Meister stattfinden. Mit diesem späten Start und der langen Rückreise, bleibt nicht mehr viel von den anstehenden Feiertagen übrig, besonders wenn am Dienstag bereits die nächste Begegnung auf dem Plan steht. Als eine Art Dank und Motivation sendete ECB Obmann Guntram Schedler seine Weihnachtsgrüße deshalb mittels Videobotschaft in den Mannschaftsbus. Das Spiel selbst war dann von beiden Teams hart umkämpft. Der erste Abschnitt war größtenteils von Strafen geprägt, unter anderem fasste Marcel Wolf vier Minuten in der Kühlbox aus.

In der 52. Minute zogen die Gastgeber mit dem Tor von Zanatta gleich. Trotz weiterer Strafen änderte sich am ausgeglichenen Zwischenstand nichts mehr. Das bedeutete Überstunden für Christian Ban und sein Team, aber auch einen fixen Punkt im engen Kampf um die Play Offs. Im drei gegen drei holte sich Cortina bereits nach 44 Sekunden mit einem zugesprochenen Strafschuss die erste Möglichkeit, um den Sack zuzumachen. Misa Pietilä aber erhöhte seine Zahl an gefangenen Schüssen in diesem Spiel auf insgesamt 51. Der Sieg ging schließlich doch noch an die Hausherren, Topscorer Riley Brace erzielte Saisontor Nummer 19. Jussi Tupamäki hatte den Grund für die knappe Niederlage schnell ausfindig gemacht: „Es war ein emotionales Spiel mit einigen Strafen. Cortina hat aus jeder Position versucht das Tor zu treffen. Es waren auf unserer Seite ein paar Fehler dabei, die uns den Sieg gekostet haben, wir haben auch nicht einfach genug gespielt.“ Bereits am Dienstag geht es nach Zell am See, Donnerstag folgt das Heimderby mit den Blaulichtorganisationen gegen Lustenau und Samstag sind die Wälder in Kitzbühel zu Gast. Daher wollen wir zumindest unseren Sponsoren, Fans, Gönnern, Helfern, Mitgliedern, einfach der gesamten ECB Familie, ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie erholsame Feiertage wünschen.