20 Feuerwehreinsätze nach Starkregen in Vorarlberg

Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gegenüber der APA wurden Keller und Unterführungen überschwemmt. Am Freitagvormittag setzte eine leichte Entspannung ein.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in weiten Teilen Vorarlbergs bis Freitagvormittag Regenmengen von über 80 Litern pro Quadratmeter zusammen, im Rheintal lokal auch über 90 Liter. Die Feuerwehreinsätze konzentrierten sich insbesondere auf den Bezirk Dornbirn. So auch in Lustenau, wie Bürgermeister Kurt Fischer auf Facebook postete:

Weitere Niederschläge am Samstag

Mit Nachlassen des Regens am Freitag entspannte sich die Situation, mit weiteren intensiven Niederschlägen war aber in der Nacht auf Samstag zu rechnen.

Lokal führten die Regenmengen konkret auf der Bildsteiner Straße (L15) in Wolfurt (Bez. Bregenz) zu Behinderungen. Die Höchsterstraße (L42) in Dornbirn war gesperrt.