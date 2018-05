20 EU-Staaten sagten Neuansiedlung für 50.000 Personen zu

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos zeigte sich am Mittwoch erfreut über die Zusage aus 20 EU-Staaten für die Umverteilung von 50.000 Flüchtlingen. Er hoffe, dass "zumindest die Hälfte der Zusagen bis Oktober 2018 umgesetzt" werden könne. Inzwischen nimmt die Zahl der illegal über die Türkei in die EU Flüchtenden stark zu.

Die Brüsseler Behörde schlug auch eine Modernisierung des Visa-Informationssystems vor. Damit werde ein Beitrag zur stärkeren Außengrenzsicherung geleistet. Es gehe darum, mit automatisierten Kontrollen durch die Visabehörden jene Personen an einer Einreise in die EU zu hindern, die eine Bedrohung darstellten. Mit einer Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch könnten Grenzschutzbeamte hier schneller arbeiten. Informationslücken müssten geschlossen werden.

Die Zahl der Flüchtenden, die illegal über die Türkei in die EU kommen, ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Über die Landgrenze nach Griechenland seien seit Jahresbeginn bereits 6.108 Menschen unerlaubt eingereist, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Dies seien neun Mal so viele gewesen wie im Vorjahreszeitraum.