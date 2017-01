20.000 Euro Belohnung für Hinweise nach Tötung von Friseur

“Bisher durchgeführte Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien verliefen negativ”, erläuterte Pressesprecher Patrick Maierhofer. Das Motiv sei nach wie vor unklar. Vermutungen, die in Richtung einer Tat aus Eifersucht gingen, hätten sich nicht bestätigt.

Der Täter hatte am 16. November 2016 kurz nach 11.00 Uhr den Salon in der Wienerbergstraße betreten. Er sprach den Eigentümer in gebrochenem Deutsch an, zog eine Waffe und gab mehrere Schüsse auf den 46-Jährigen ab. Das Opfer starb im Krankenhaus.

Gesucht wird ein etwa 50-jähriger Mann, der dunkel bekleidet war und eine Rollhaube auf hatte. Zeugen sollen sich an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder an jede beliebige Polizeidienststelle wenden.

(APA)