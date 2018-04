2 Meistertitel für die Emser Handballerinnen

Hohenems. Nach der Niederlage im Derby gegen Feldkirch muss die Herrenmannschaft des Handballclubs aus der Nibelungenstadt auf zumindest ein Remis am Sonntag gegen die SG Lauterstein hoffen, um doch noch den Meistertitel in der Landesliga Württemberg zu fixieren.

Zwei Meistertitel holten aber bereits die Emser Handballerinnen. Die Damenmannschaft mit der ungarischen Neuverpflichtung Leila Juhos, die spielerisch außergewöhnliche Qualitäten besitzt, und mit der Integration junger Spielerinnen in ein spielerfahrenes Team krönten sich mit einem Torverhältnis von 513:260 und einer einzigen Niederlage zum Meister in der Bezirksklasse Baden Württemberg. Dazu kommt noch der Einzug in das Final Four des Frauen Bezirkspokals, der am 5. Mai in Lehr ausgetragen wird. Für die kommende Saison hat man sich den Aufstieg in die Landesliga zum Ziel gesetzt.