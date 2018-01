2. Frauen Skitourengaudi in Gargellen: 200 Ladys mit Spaß auf der Piste

Pünktlich am Freitag um 18 Uhr erfolgt an der Talstation der Bergbahnen Gargellen der Startschuss für mehr als zweihundert Ladys der zweiten Auflage der Frauen-Skitouren Gaudi im Montafon. VOL.AT berichtet mit Interviews kurz vor dem Start live aus Gargellen.

Rund 200 Vollgas-, Gaudi- und Schneeschuh Ladys werden bei der 2. Frauen Skitourengaudi in Gargellen am Start erwartet. “Wir wollten noch mehr Frauen dazu bewegen mitzutun, aber leider fehlt die Kapazität im Schafberghüsli in Gargellen”, so Gründerin der Frauen Skitourengaudi, Verena Eugster. Was Verena Eugster und ihre Schwester Patricia Zupan mit diesem Event wieder für die Gesellschaft und den Breitensport auf die Beine gestellt haben ist beeindruckend. Das Sportliche rückt natürlich in den Hintergrund.