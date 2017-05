2. Fahrradparade in Lustenau

Die Veranstalter “Radeln ohne Alter” organisieren diesen Samstag mit freundlicher Unterstützung der Gemeinde Lustenau zum zweiten Mal die Fahrradparade.

Jeder ist herzlich eingeladen mitzufahren und einen tollen Tag zu erleben.

Gestartet wird Punkt 12:00 Uhr bei der Virgler Hochstat. Die Radtour zieht sich durchs Zentrum Richtung Rheincenter, weiter auf der Radetzky-, Weiher- und Mühlefeldstraße bis zum Sportpark, die Sägerstraße rauf bis zur Dornbirner-Straße, auf dem Fahrradweg entlang bis zum Binsenfeldkreisverkehr, auf der Dornbirner-Straße weiter bis zum Engelkreisverkehr und dann die Kaiser-Franz-Josefstraße entlang bis zum Blauen Platz zurück zur Virgler Hochstat.

Am Zielort findet dann das große Picknick statt, zu dem jeder selbst etwas Leckeres mitbringen kann, sowie Picknickdecken, Teller, Tassen, Becher, Besteck und was man sonst noch alles für ein gemütliches Picknick braucht.

Natürlich gibt es auch heuer wieder was Feines von der Radküche, wie Bichermüsli vom Ferienheim Bolgenach, Aufstriche aus Trish’s bunter Küche, Salate, Kuchen und Getränke.

Das mobi, die mobile Bibliothek aus Höchst kommt ebenfalls wieder und wird sich um ein abwechslungsreiches Kinderprogramm kümmern.

Weiters gibt’s jede Menge verschiedenste “fahrbare Untersätze” für die Kinder zum Testen.

Gerne kann, jeder der will, Straßenmalkreiden, Federballschläger, Fußbälle, Frisbees, etc mitbringen.

Das Theam vom W*ORT wird mit dem Smoothierad bei der Veranstaltung dabei sein.

Jochen und Gerd von “The Rubberneckers” fahren zuerst bei der Parade auf dem großen Lastenrad mit, anschließend spielen sie noch ein bisschen auf der Hoschtat und sorgen für tolle musikalische Unterhaltung.

Gern kann auch selbst eine Gitarre mitgebracht werden, um ein paar Lieder anstimmen zu können.

Natürlich wünschen sich die Veranstalter möglichst viele Teilnehmer, alles was als Fahrrad durchgeht, ist erlaubt.