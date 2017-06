2. Beethoven-Festival in Baden präsentiert Sonaten

Das Festival biete Musikfreunden die Gelegenheit, “Beethovens legendäres Sonaten-Schaffen in seiner Gesamtheit erleben zu können”, teilte der Veranstalter mit. Den Auftakt bestreitet der im Kosovo geborene Pianist Mennan Bërveniku von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien mit Stücken von Beethoven und Maurice Ravel im Salon Brusatti. Am 21. Juli ist das Duo Arcord, bestehend aus der Cellistin Ana Topalovic und dem Akkordeonisten Nikola Djoric, bei freiem Eintritt am Rathausplatz, vor dem Beethovenhaus in der Rathausgasse 10 und am Robert-Herzl-Platz zu erleben.

Florian Krumpöck präsentiert am 23. Juli bei einer Matinee im Salon Brusatti Werke von Beethoven und Franz Schubert. Je zwei Mal stehen Klavierkonzerte von Adela Liculescu aus Rumänien sowie Anton Gerzenberg aus Deutschland auf dem Programm. Den Abschluss bildet am 30. Juli eine Matinee mit dem österreichischen Pianisten Christopher Hinterhuber im ZiB – Zentrum für internationale Begegnung.

Beethoven habe gut ein halbes Dutzend Mal in Baden Arbeitsurlaub gemacht, die neunte Symphonie und ein Abschnitt seines Spätwerkes seien hier entstanden. Das Festival gebe Gelegenheit, seine Musik zum Teil auf oder vor den Originalschauplätzen zu erleben. An der “Beethoven-Tankstelle” im Beethovenhaus Baden können alle nicht live dargebotenen Sonaten des Komponisten vor und während des Festivals elektronisch angehört werden.

(APA)