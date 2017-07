2.700 Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet

Schlauchboote mit zahlreichen Flüchtlingen wurden gesichtet - © APA (AFP)

Seit Dienstag sind bei rund 20 von der italienischen Küstenwache koordinierten Einsätzen 2.700 Menschen im Mittelmeer gerettet worden. Insgesamt befanden sich 3.677 Asylsuchende an Bord von Schiffen, die demnächst in italienischen Häfen eintreffen sollen. Allein am Mittwoch wurden vier Schlauchboote mit 900 Migranten an Bord gesichtet. Schiffe eilten ihnen zur Hilfe.