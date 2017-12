2.100 Lampen erleuchten den Berg von innen

Christian Tomasini hat für das Team der Haustechnik die Aufgabe übernommen, all diese Gewerke in Richtung Projektleitung abzustimmen. Gemeinsam mit Marco Wachter und Dieter Sonderegger koordiniert er zudem die Fremdfirmen und überwacht die Leistung. An dieser Stelle hinkt der Vergleich mit einem Einfamilienhaus allerdings schon gewaltig, denn die Stückzahlen sind beeindruckend.