2.000 Passagiere am Pariser Flughafen evakuiert

Aufregung am Flughafen - © APA (AFP/Symbolbild)

Rund 2.000 Passagiere haben am Samstag einen Terminal des Flughafens Charles-de-Gaulle in Paris räumen müssen, weil dort ein Unbekannter ohne Sicherheitskontrolle hineingelangt war. Der Mann war in Gegenrichtung durch eine Tür gegangen und konnte nicht ausfindig gemacht werden. Daraufhin musste der Terminal auf verdächtige Gegenstände überprüft werden. Rund 20 Flüge hatten deshalb Verspätung.