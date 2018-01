2.000 Euro für Armenien-Projekt

Das Maturaball-Komitee des BG Dornbirn hat einen Teil des Ballerlöses gespendet.

Dornbirn. Seit 2009 pflegt das Bundesgymnasium Dornbirn eine einzigartige Partnerschaft mit dem Gymnasium Nr. 3 in Gyumri/Armenien. Gemeinsame Projekte, Fundraising und ein jährlicher Schüleraustausch bilden den Kern dieser internationalen Schulpartnerschaft. Im Mittelpunkt des Schüleraustauschs stehen Deutschförderung und globales Lernen jenseits des Arm-Reich-Gegensatzes. Nun gab es eine besondere Finanzspritze für dieses erfolgreiche Projekt. Die Schüler des Maturaball-Komitees – Tristan Bernatzik, Stefan Taferner, Annika Flatz, Nils Proyer, Julia Feurstein und Jacqueline Thurnher – haben beschlossen einen Teil des Reinerlöses ihres Balls an das UNESCO Schulprojekt mit Armenien zu spenden. „Wir fanden es eine gute Idee mit unserem Maturaball auch eine gute Tat zu verbinden und da hat sich das schuleigene Armenien-Projekt angeboten“, so die Ballverantwortlichen.