1zu1 Prototypen übernimmt Geschäfte der insolventen W&W Plastic GmbH

Die Dornbirner 1 zu 1 Prototypen GmbH und Co schafft Raum für weitere Expansion. Die Dornbirner 1 zu 1 Prototypen GmbH und Co KG wächst weiter: Neben dem Firmenstandort im Gewerbepark in Rhombergs Fabrik saniert und erweitert das Unternehmen eine alte Industriehalle mit 2000 m2 Fläche. Insgesamt werden 3,8 Mill. Euro investiert 2,8 Mill. in den Bau, eine weitere Million fließt in die neue Anlagetechnik. Start erfolgte 1996 1996 gründeten Wolfgang Humml und Hannes Hämmerle die HTS Humml und Hämmerle Tooling Service GmbH, die sie 2002 in 1 zu 1 Prototypen umbenannten. Am Beginn standen eine Betriebsfläche von 250 m2, zwei Mitarbeiter und zwei Vakuumgießanlagen. 2009 erwirtschafteten 78 Mitarbeiter einen Umsatz von 7,2 Mill. Euro. Mit den neuen Räumlichkeiten stehen ab August über 5000 m2 Fläche zur Verfügung. Die Dornbirner stellen Prototypen in höchster Präzision für Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen her. Die Produkte von Flugzeugbauteilen oder Haushaltsgeräten bis hin zu Spielwaren - können damit vom Hersteller getestet werden, bevor sie in die Serienfertigung gehen. Europaweit führend 1 zu 1 Prototypen gehört europaweit zu den führenden Anbietern von Rapid Prototyping. Der Fokus liegt dabei immer auf ,rapid, also auf einer extrem kurzfristigen Durchführung von Projekten. Für Kunden wie Playmobil, MTU Aero Engines oder Roche Diagnostics, erstellen wir Modelle und Kleinserien in Kunststoff und Metall. Die Fertigungsverfahren zur Modellerstellung wurden in den letzten Jahren stark erweitert, so Wolfgang Humml. Und Hannes Hämmerle ergänzt: Großes Wachstum erzielt 1 zu 1 Prototypen im Bereich Rapid Tooling. Dabei fertigen wir in wenigen Wochen Spritzgießwerkzeuge und die gewünschten Kunststoff-Spritzgießteile in Serien von bis zu 10.000 Teilen. Die neue Halle schafft Platz für ein selbst entwickeltes Vakuumgießverfahren. Neben der Vakuumgießerei entstehen auf 2000 m2 Büros für Vertriebsmitarbeiter, Besprechungsräume sowie eine Kantine. Von den 78 Mitarbeitern wird etwa die Hälfte die neuen Räumlichkeiten beziehen. Die Einstellung weiterer Mitarbeiter ist geplant. Neue Technologie Die neue Vakuumgieß- und Formtechnik ermöglicht erstmals unbegrenzte Herstellstückzahlen von Kunststoffteilen aus einer Silikonform. Bisher lag die Begrenzung je nach Werkstoff zwischen 15 und 25 Teilen. 1 zu 1 Prototypen rechnet für heuer mit einer Umsatzsteigerung auf rund acht Millionen Euro. Wir liegen über Plan. Wir sehen die Investition als Bekenntnis zum Standort Dornbirn, so Hämmerle. Firma in Zahlen 1 zu 1 Prototypen GmbH und Co hat 76 Mitarbeiter. 1996 wurde das Unternehmen gegründet 7,2 Mill. Umsatz wurden im Vorjahr erzielt 92 Prozent beträgt der Exportanteil. VN/Ernest Enzelsberger