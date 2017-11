19 Zivilisten bei Angriffen syrischer Truppen getötet

Bei Angriffen syrischer Regierungstruppen auf die von Rebellen kontrollierte Region Ost-Ghouta sind nach Angaben von Aktivisten 19 Zivilisten getötet worden. Luftangriffe auf die Ortschaften Mesraba und Madira nahe der Hauptstadt Damaskus hätten am Sonntag 17 Menschen getötet, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Demzufolge wurden bei den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen in der Region in den vergangenen zwei Wochen bereits mehr als hundert Menschen getötet. Die Vereinten Nationen hatten vor kurzem auf die dramatische humanitäre Lage in Ost-Ghouta aufmerksam gemacht, ein hochrangiger UN-Mitarbeiter hatte die Region als “Epizentrum des Leidens” in Syrien bezeichnet.