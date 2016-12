19 Tote bei Demonstrationen im Kongo

Seit Tagen wir protestiert - © APA (AFP)

Bei Demonstrationen gegen Joseph Kabila, dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, sind nach Angaben der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Kinshasa 19 Menschen getötet worden. Zudem wurden rund 45 weitere Menschen verletzt und mehr als 200 festgenommen, wie der UNO-Direktor für Menschenrechte in der DR Kongo, Jose Maria Aranaz, am Mittwoch sagte.