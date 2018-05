19 Tote bei Busunglück in Uganda

Bei einem Busunglück im Südwesten Ugandas sind nach Angaben des Roten Kreuzes mindestens 19 Flüchtlinge aus Burundi ums Leben gekommen, darunter zahlreiche Kinder. Wie es zu dem Unglück am Donnerstag kam, blieb zunächst unklar.

Der Bus sollte die Flüchtlinge von einem Transitzentrum in der Nähe des südlichen Ortes Kisoro zu einem Flüchtlingslager im westlichen Rwamwanja bringen, wie das Rote Kreuz mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe des Ortes Ibanda. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Uganda erklärte, dass die Einzelheiten des Unfallhergangs noch ermittelt würden.