19. Ortsvereineturnier 2017

Am Samstag, 8. Juli, findet zum 19. Mal das Ortsvereineturnier auf dem Rasen des FC-Stadions an der Holzstraße statt. Der gastgebende Freizeitclub SC 2000 freut sich wieder auf viele Sportbegeisterte Lustenauerinnen und Lustenauer, Vereine, Firmen und Hobbymannschaften. Insgesamt treten 30 Mannschaften an, um ihre Kräfte zu messen. Fairplay und Respekt werden bei dieser Sportveranstaltung großgeschrieben.

Seit 2011 kooperiert der SC 2000 mit der Lebenshilfe/IKADES (Zusammenschluss der Sportler von Lebenshilfe und Patenschaft), wobei „ufönand luaga“ eine besondere Rolle spielt. Die Lebenshilfe und IKADES profitieren von den Geldspenden, die bei der Sportveranstaltung eingehen.

Auch die Kleinen kommen nicht zu kurz, denn ein buntes Programm mit Kinderschminken, Hüpfburg, Ponyreiten und noch viel mehr ist geplant.

Seit mehr als 40 Jahren

Der SC 2000 wurde 1973 gegründet und besteht aus rund 95 aktiven Mitgliedern zwischen 20 und 66 Jahren. Der Verein stellt jedes Jahr 15 Veranstaltungen auf die Beine. Dazu gehört das Ortsvereineturnier, aber auch andere Familienveranstaltungen finden regelmäßig statt, ebenso wie Bike-Wochen und Segeltörns.