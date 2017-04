19-Jähriger verletzte Ex-Freundin in Wien mit Messer

Der Lebensgefährte wurde festgenommen - © APA (Webpic)

Ein 19 Jahre alter Mann soll am Sonntag seine gleichaltrige Ex-Freundin in Wien-Liesing mit einem Messer attackiert und leicht verletzt sowie mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben. Die junge Frau erstattete am Montag Anzeige. Ihr ehemaliger Lebensgefährte wurde daraufhin in seiner Wohnung festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag.