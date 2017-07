19-Jähriger im Asperner See in Wien ertrunken

Die Wiener Berufsrettung bestätigte den Tod des Mannes - © APA (Archiv/Webpic)

Ein junger Student aus China ist Donnerstagabend beim Schwimmen im Asperner See in der Seestadt in Wien-Donaustadt ertrunken. Der 19-Jährige ging beim Baden plötzlich unter. Feuerwehrtaucher konnten den Chinesen zwar bergen, doch verstarb er nach Reanimationsversuchen laut Wiener Berufsrettung im Krankenhaus, die damit Medienberichte bestätigte.